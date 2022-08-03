Футболисты. Сезон 2. Серия 4
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Футболисты (сериал, 2016) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

8.72016, Ballers
Драма, Спортивный18+
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Сезоны и серии

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О сериале

Комедийная драма о жизни профессиональных игроков в американский футбол. Они зарабатывают миллионы, на них молятся фанаты, их показывают в новостях. Но помимо тренировок, пятничных игр и вспышек фотокамер у них есть друзья, семьи и, конечно, проблемы – почти такие же, как у обычных людей.

Страна
США
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма
Качество
Full HD
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Футболисты»