Фортитьюд. Сезон 3. Серия 3
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Фортитьюд (сериал, 2018) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

2018, Fortitude
Драма, Детектив18+

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О сериале

Фортитьюд – крошечный живописный городок на краю света, где никогда не совершалось преступлений. Зверское убийство ученого повергает в шок не только местных жителей, но и ставит в тупик полицию и администрацию. Расследовать загадочное дело приезжает опытный детектив из Британии.

Страна
Великобритания
Жанр
Мистика, Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фортитьюд»