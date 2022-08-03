Фортитьюд (сериал, 2017) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
2017, Fortitude
Драма, Мистика18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Фортитьюд – крошечный живописный городок на краю света, где никогда не совершалось преступлений. Зверское убийство ученого повергает в шок не только местных жителей, но и ставит в тупик полицию и администрацию. Расследовать загадочное дело приезжает опытный детектив из Британии.
СтранаВеликобритания
ЖанрМистика, Драма
КачествоSD
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ХМРежиссёр
Хетти
Макдональд
- СМРежиссёр
Сэм
Миллер
- Режиссёр
Ник
Харран
- РДАктёр
Ричард
Дормер
- СГАктриса
Софи
Гробель
- Актёр
Стэнли
Туччи
- БХАктёр
Бьёдн
Хлинур Харальдссон
- СГАктриса
Сиенна
Гиллори
- МНАктриса
Миа
Нильсен-Ексен
- Актёр
Люк
Тредэвэй
- АМАктриса
Александра
Моэн
- Актриса
Вероника
Эчеги
- ДБАктёр
Даррен
Бойд
- СДСценарист
Саймон
Дональд
- СДПродюсер
Саймон
Дональд
- ДДХудожница
Джемма
Джексон
- ПСХудожник
Пол
Сприггс
- ЯММонтажёр
Ян
Майлз
- ГШОператор
Гари
Шоу
- ДКОператор
Джон
Конрой
- БФКомпозитор
Бен
Фрост