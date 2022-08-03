Фортитьюд. Сезон 2. Серия 1
Фортитьюд (сериал, 2017) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2017, Fortitude
Драма, Мистика18+

Эта серия пока недоступна

Фортитьюд – крошечный живописный городок на краю света, где никогда не совершалось преступлений. Зверское убийство ученого повергает в шок не только местных жителей, но и ставит в тупик полицию и администрацию. Расследовать загадочное дело приезжает опытный детектив из Британии.

Великобритания
Мистика, Драма
SD
44 мин / 00:44

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

