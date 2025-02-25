Журналистка, способная видеть эмоции людей, и симпатичный инспектор расследуют дела в солнечном Палермо, попутно решая, что они значат друг для друга. Легкий детектив «Фиолетовый как море» — сериал о любви и преступлениях.



Журналистка Виола Витале, в прошлом — победительница конкурса «Мисс Италия», приезжает в свой родной город Палермо. Она ищет родного отца, который хранит секрет лекарства, способного исцелить ее от тяжелой болезни. Но вместо привычных модных тем ей достается работа в отделе криминальной хроники. Виола тут же натыкается на непростое дело и попадает в поле зрения красавчика-инспектора Франческо Демира. Поначалу тот с подозрением относится к незнакомой журналистке, но затем они объединяют усилия. В раскрытии преступлений Виоле помогает редкая особенность психики — синестезия. В ее глазах эмоции людей превращаются в цвета, что полезно, если нужно вывести преступника на чистую воду.



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