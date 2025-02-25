Фиолетовый как море. Сезон 2. Серия 12
Wink
Сериалы
Фиолетовый как море
2-й сезон
12-я серия
8.92022, Violet like the Sea
Детектив, Криминал18+
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Фиолетовый как море (сериал, 2022) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Журналистка, способная видеть эмоции людей, и симпатичный инспектор расследуют дела в солнечном Палермо, попутно решая, что они значат друг для друга. Легкий детектив «Фиолетовый как море» — сериал о любви и преступлениях.

Журналистка Виола Витале, в прошлом — победительница конкурса «Мисс Италия», приезжает в свой родной город Палермо. Она ищет родного отца, который хранит секрет лекарства, способного исцелить ее от тяжелой болезни. Но вместо привычных модных тем ей достается работа в отделе криминальной хроники. Виола тут же натыкается на непростое дело и попадает в поле зрения красавчика-инспектора Франческо Демира. Поначалу тот с подозрением относится к незнакомой журналистке, но затем они объединяют усилия. В раскрытии преступлений Виоле помогает редкая особенность психики — синестезия. В ее глазах эмоции людей превращаются в цвета, что полезно, если нужно вывести преступника на чистую воду.

Чтобы узнать, какие дела ожидают Виолу и Франческо и поддадутся ли они взаимному притяжению, смотрите сериал «Фиолетовый как море» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb