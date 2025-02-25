Фиолетовый как море (сериал, 2022) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн
- 18+58 мин
Фиолетовый как море
Сезон 2 Серия 1
- 18+56 мин
Фиолетовый как море
Сезон 2 Серия 2
- 18+55 мин
Фиолетовый как море
Сезон 2 Серия 3
- 18+56 мин
Фиолетовый как море
Сезон 2 Серия 4
- 18+56 мин
Фиолетовый как море
Сезон 2 Серия 5
- 18+54 мин
Фиолетовый как море
Сезон 2 Серия 6
- 18+54 мин
Фиолетовый как море
Сезон 2 Серия 7
- 18+54 мин
Фиолетовый как море
Сезон 2 Серия 8
- 18+56 мин
Фиолетовый как море
Сезон 2 Серия 9
- 18+52 мин
Фиолетовый как море
Сезон 2 Серия 10
- 18+52 мин
Фиолетовый как море
Сезон 2 Серия 11
- 18+57 мин
Фиолетовый как море
Сезон 2 Серия 12
О сериале
Журналистка, способная видеть эмоции людей, и симпатичный инспектор расследуют дела в солнечном Палермо, попутно решая, что они значат друг для друга. Легкий детектив «Фиолетовый как море» — сериал о любви и преступлениях.
Журналистка Виола Витале, в прошлом — победительница конкурса «Мисс Италия», приезжает в свой родной город Палермо. Она ищет родного отца, который хранит секрет лекарства, способного исцелить ее от тяжелой болезни. Но вместо привычных модных тем ей достается работа в отделе криминальной хроники. Виола тут же натыкается на непростое дело и попадает в поле зрения красавчика-инспектора Франческо Демира. Поначалу тот с подозрением относится к незнакомой журналистке, но затем они объединяют усилия. В раскрытии преступлений Виоле помогает редкая особенность психики — синестезия. В ее глазах эмоции людей превращаются в цвета, что полезно, если нужно вывести преступника на чистую воду.
Чтобы узнать, какие дела ожидают Виолу и Франческо и поддадутся ли они взаимному притяжению, смотрите сериал «Фиолетовый как море» в подписке Amediateka на Wink.