Как Sharing Economy и бренды про Молодость и Co_loft (разработанные в SmartHeart) меняют общество и формат потребления жилой недвижимости в России
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Фестиваль креативных индустрий
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Как Sharing Economy и бренды про Молодость и Co_loft (разработанные в SmartHeart) меняют общество и формат потребления жилой недвижимости в России

Фестиваль креативных индустрий (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

6.22019, Как Sharing Economy и бренды про Молодость и Co_loft (разработанные в SmartHeart) меняют общество и формат потребления жилой недвижимости в России
Культура18+

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«Мы в силах менять мир вокруг и создавать новое, только когда выходим за рамки принятых ролей и видим в противоречиях не запреты, а новые возможности», ― убеждены участники фестиваля креативных индустрий G8, чьи выступления теперь доступны для просмотра в записи.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Культура

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