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Фестиваль креативных индустрий (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
6.22019, Брендинг социально значимых проектов
Культура18+
Сезоны и серии
- 18+27 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+26 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+19 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+25 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+22 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+37 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
Сюжет
«Мы в силах менять мир вокруг и создавать новое, только когда выходим за рамки принятых ролей и видим в противоречиях не запреты, а новые возможности», ― убеждены участники фестиваля креативных индустрий G8, чьи выступления теперь доступны для просмотра в записи.
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