Фестиваль креативных индустрий (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Фестиваль креативных индустрий (сериал, 2019)
2019, Локация как метапродукт
Образовательные
О сериале
«Мы в силах менять мир вокруг и создавать новое, только когда выходим за рамки принятых ролей и видим в противоречиях не запреты, а новые возможности», ― убеждены участники фестиваля креативных индустрий G8, чьи выступления теперь доступны для просмотра в записи.