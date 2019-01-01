Фестиваль креативных индустрий (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Социально ответственный дизайн для социально ответственных компаний
«Мы в силах менять мир вокруг и создавать новое, только когда выходим за рамки принятых ролей и видим в противоречиях не запреты, а новые возможности», ― убеждены участники фестиваля креативных индустрий G8, чьи выступления теперь доступны для просмотра в записи.

Сериал Социально ответственный дизайн для социально ответственных компаний 1 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Россия
Образовательные
SD
21 мин / 00:21

