Ференц Лист (сериал, 1970) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.81970, Ференц Лист. Серия 2
Драма, Мелодрама18+
Фильм о жизни великого венгерского композитора – драматические коллизии его творчества, его увлечения, любовь, искания.
СтранаВенгрия, СССР
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
Время79 мин / 01:19
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb