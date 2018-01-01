Wink
Шандор Печи
Sándor Pécsi

Карьера
Актёр
Дата рождения
18 марта 1922 г. (50 лет)
Дата смерти
4 ноября 1972 г.

Фильмография

Актёр