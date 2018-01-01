WinkСериалыФеренц Лист1-й сезон1-я серия
Ференц Лист (сериал, 1970) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.81970, Ференц Лист. Серия 1
Драма, Мелодрама18+
Сезоны и серии
О сериале
Фильм о жизни великого венгерского композитора – драматические коллизии его творчества, его увлечения, любовь, искания.
Сериал Ференц Лист 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВенгрия, СССР
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время68 мин / 01:08
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb