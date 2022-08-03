Элвиннн!!! И бурундуки (мультсериал, 2017) сезон 3 серия 25 смотреть онлайн

Любимые герои возвращаются в красочном мультсериале! Озорные братья-бурундуки во главе с Элвином играют в рок-группе на радость поклонникам и живут у холостяка Дэйва, который пишет для них песни и заботится как о родных. А когда звездные грызуны шалят он кричит на весь дом: «Элвиннн!!!».

