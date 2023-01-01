Элвиннн!!! И бурундуки
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Элвиннн!!! И бурундуки

Элвиннн!!! И бурундуки (мультсериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Alvinnn!!! And the Chipmunks 1 сезон
Мультсериалы6+

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Сюжет

Любимые герои возвращаются в красочном мультсериале! Озорные братья-бурундуки во главе с Элвином играют в рок-группе на радость поклонникам и живут у холостяка Дэйва, который пишет для них песни и заботится как о родных. А когда звездные грызуны шалят он кричит на весь дом: «Элвиннн!!!».

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Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Элвиннн!!! И бурундуки»

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