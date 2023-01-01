Элвиннн!!! И бурундуки (мультсериал, 2015) смотреть онлайн
2015, Alvinnn!!! And the Chipmunks 1 сезон
Мультсериалы6+
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Сюжет
Любимые герои возвращаются в красочном мультсериале! Озорные братья-бурундуки во главе с Элвином играют в рок-группе на радость поклонникам и живут у холостяка Дэйва, который пишет для них песни и заботится как о родных. А когда звездные грызуны шалят он кричит на весь дом: «Элвиннн!!!».
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Информация
СтранаСША, Франция, Южная Корея
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.5 IMDb
- Режиссёр
Дженис
Карман
- ЭГАктёр
Эммануэль
Гарижо
- КФАктриса
Карин
Фовио
- МКАктёр
Матиас
Козловски
- ММАктриса
Мари-Южени
Марешаль
- НМАктриса
Наташа
Мюллер
- ЖПАктёр
Жером
Повель
- ДФАктриса
Джесси
Френсис
- Актёр
Росс
Багдасарян мл.
- Актриса
Дженис
Карман
- ВБАктриса
Ванесса
Багдасарян
- МБСценарист
Майкл
Багдасарян
- ВБСценарист
Ванесса
Багдасарян
- Продюсер
Дженис
Карман
- Продюсер
Росс
Багдасарян мл.
- ВБПродюсер
Ванесса
Багдасарян
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- Художница
Дженис
Карман
- МБМонтажёр
Майкл
Багдасарян