Элис и Джек (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Пятнадцать лет из жизни женщины и мужчины, которые чувствуют, что их тянет друг к другу, но никак не могут сойтись. Сериал «Элис и Джек» — тонкая драма с Андреа Райзборо и Доналом Глисоном в духе хита «Нормальные люди» о том, как бывают сложны человеческие чувства.



В 2007 году Элис, управляющая финансовой компанией, знакомится через дейтинговое приложение с биохимиком Джеком. Их первое свидание заканчивается страстной ночью, но Элис не готова к отношениям и разрывает связь с Джеком. К этому ее подталкивает травма детства, с которой она так и сумела справиться. Однако их пути не расходятся навсегда. В течение следующих 15 лет Элис то вновь появляется в жизни Джека, то исчезает из нее, внося хаос и смятение. Тем не менее их продолжает тянуть друг к другу, и вместе они переживают множество ярких впечатлений.



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