Элис и Джек (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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Сюжет
Пятнадцать лет из жизни женщины и мужчины, которые чувствуют, что их тянет друг к другу, но никак не могут сойтись. Сериал «Элис и Джек» — тонкая драма с Андреа Райзборо и Доналом Глисоном в духе хита «Нормальные люди» о том, как бывают сложны человеческие чувства.
В 2007 году Элис, управляющая финансовой компанией, знакомится через дейтинговое приложение с биохимиком Джеком. Их первое свидание заканчивается страстной ночью, но Элис не готова к отношениям и разрывает связь с Джеком. К этому ее подталкивает травма детства, с которой она так и сумела справиться. Однако их пути не расходятся навсегда. В течение следующих 15 лет Элис то вновь появляется в жизни Джека, то исчезает из нее, внося хаос и смятение. Тем не менее их продолжает тянуть друг к другу, и вместе они переживают множество ярких впечатлений.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
- ХХРежиссёр
Хун
Хау
- ЮКРежиссёр
Юхо
Куосманен
- Актриса
Андреа
Райзборо
- Актёр
Донал
Глисон
- СПАктёр
Сунил
Патель
- ЭЛАктриса
Эйми
Лу Вуд
- ЭБАктриса
Эшлин
Би
- ЗОАктриса
Зои
Олдрич
- БДАктёр
Бенжамин
Диллоуэй
- КБАктриса
Клер
Берт
- ТТАктриса
Талисса
Тейшейра
- ВЛСценарист
Виктор
Левин
- Продюсер
Донал
Глисон
- ВЛПродюсер
Виктор
Левин
- Продюсер
Андреа
Райзборо
- ЮКПродюсер
Юхо
Куосманен
- Продюсер
Майкл
Лондон
- СКХудожник
Стефан
Коллонье
- ДТХудожница
Джо
Томпсон
- ЮРМонтажёр
Юсси
Раутаниеми
- СРКомпозитор
Стивен
Ренникс