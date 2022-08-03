Электрические сны Филипа К. Дика. Серия 7
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Электрические сны Филипа К. Дика
1-й сезон
7-я серия

Электрические сны Филипа К. Дика (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2017, Philip K. Dick's Electric Dreams
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Проект беспрецедентного масштаба – сериал-антология, состоящий из рассказов самого экранизируемого писателя – культового американского фантаста Филипа Киндреда Дика.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Электрические сны Филипа К. Дика»