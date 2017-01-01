Электрические сны Филипа К. Дика. Серия 5
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Электрические сны Филипа К. Дика
1-й сезон
5-я серия

Электрические сны Филипа К. Дика (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2017, Philip K. Dick's Electric Dreams
Фантастика18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Проект беспрецедентного масштаба – сериал-антология, состоящий из рассказов самого экранизируемого писателя – культового американского фантаста Филипа Киндреда Дика.

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
SD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Электрические сны Филипа К. Дика»