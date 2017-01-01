Электрические сны Филипа К. Дика (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2017, Philip K. Dick's Electric Dreams
Фантастика18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Проект беспрецедентного масштаба – сериал-антология, состоящий из рассказов самого экранизируемого писателя – культового американского фантаста Филипа Киндреда Дика.
Сериал Электрические сны Филипа К 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время48 мин / 00:48
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДФРежиссёр
Дэвид
Фарр
- ФГРежиссёр
Франческа
Грегорини
- Режиссёр
Том
Харпер
- Режиссёр
Джулиан
Джаррольд
- Актёр
Ричард
Мэдден
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актёр
Тимоти
Сполл
- Актёр
Терренс
Ховард
- ДЧАктриса
Джеральдин
Чаплин
- Актриса
Джуно
Темпл
- Актёр
Грег
Кинниэр
- АБАктриса
Анналиса
Бассо
- ДФСценарист
Дэвид
Фарр
- МГСценарист
Мэтью
Грэхэм
- ТГСценарист
Тони
Гризони
- Продюсер
Брайан
Крэнстон
- МДПродюсер
Мэрил
Дэвис
- МДПродюсер
Мэтт
ДеРосс
- КДХудожник
Кит
Данн
- ЛХХудожница
Лиза
Холл
- ДДМонтажёр
Джон
Даффи
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири
- ОАКомпозитор
Олафур
Арнальдс
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс