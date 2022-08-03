WinkСериалыЭксперименты1-й сезон12-я серия
9.12021, Эксперименты. Сезон 1. Серия 12
ТВ-шоу, Образовательные12+
Эксперименты (сериал, 2021) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 12+15 мин
Эксперименты
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+15 мин
Эксперименты
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+15 мин
Эксперименты
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+13 мин
Эксперименты
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+15 мин
Эксперименты
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+15 мин
Эксперименты
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+14 мин
Эксперименты
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+14 мин
Эксперименты
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+14 мин
Эксперименты
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+13 мин
Эксперименты
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+13 мин
Эксперименты
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 12+13 мин
Эксперименты
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Новое научно-популярное шоу объединяет ведущих легендарного проекта «Галилео» разных лет — Александра Пушного и Даню Крастера. Что же приготовили отчаянные ведущие? Конечно, невероятные опыты! Например, с пылесосом, магнитной пушкой, градусником, газировкой, электрошокером и другими техническими устройствами! Также в новом шоу есть анимационные сюжеты, озвученные Денисом «Кураж-Бамбей» Колесниковым. Мультфильмы рассказывают о технологических новинках, которые разработаны в направлениях: «Наука и университеты», «Образование» и «Цифровая экономика». Особое внимание сценаристы уделили технологиям искусственного интеллекта.
СтранаРоссия
ЖанрТВ-шоу, Образовательные
КачествоFull HD
Время12 мин / 00:12
Рейтинг
9.0 КиноПоиск