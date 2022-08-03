Эксперименты (сериал, 2021) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Эксперименты. Сезон 1. Серия 12
ТВ-шоу, Образовательные12+

Новое научно-популярное шоу объединяет ведущих легендарного проекта «Галилео» разных лет — Александра Пушного и Даню Крастера. Что же приготовили отчаянные ведущие? Конечно, невероятные опыты! Например, с пылесосом, магнитной пушкой, градусником, газировкой, электрошокером и другими техническими устройствами! Также в новом шоу есть анимационные сюжеты, озвученные Денисом «Кураж-Бамбей» Колесниковым. Мультфильмы рассказывают о технологических новинках, которые разработаны в направлениях: «Наука и университеты», «Образование» и «Цифровая экономика». Особое внимание сценаристы уделили технологиям искусственного интеллекта.

Россия
ТВ-шоу, Образовательные
Full HD
12 мин / 00:12

9.0 КиноПоиск