Ее история (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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Сюжет
Драматический сериал о женщине, вынужденной скрывать свое происхождение в фашистской Италии, по бестселлеру Эльзы Моранте. В главных ролях Жасмин Тринка и Азия Ардженто. 1938 год. Вдовая учительница начальных классов живет в римском районе Сан-Лоренцо и воспитывает сына-подростка Нино. Наполовину еврейка, она чувствует тревогу, когда Бенито Муссолини объявляет иудаизм врагом фашизма. В 40-м году, возвращаясь вечером домой, Ида становится жертвой насилия — на нее нападает пьяный немецкий солдат. После инцидента женщина беременеет и рожает сына Джузеппе в то время, как Нино находится в молодежном лагере фашистского толка. Вернувшись, он радуется братику, но впоследствии все больше заражается идеологией фашизма и бросает семью, примкнув к итальянской армии. Преданной старшим сыном Иде предстоит пережить ужасы нацистской оккупации вместе с малышом Джузеппе. Какая судьба ждет героев, покажет сериал «Ее история» 2024 года, который на Wink можно смотреть онлайн.
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Информация
Рейтинг
- ФАРежиссёр
Франческа
Аркибуджи
- ЖТАктриса
Жазмин
Тринка
- ВМАктёр
Валерио
Мастандреа
- ЛЦАктёр
Лоренцо
Цурцоло
- ФААктриса
Франческа
Антонелли
- Актёр
Элио
Джермано
- ЛЦАктёр
Лукас
Цумброк
- Актриса
Азия
Ардженто
- АФАктриса
Анна
Ферруццо
- ФАСценарист
Франческа
Аркибуджи
- ЭМСценарист
Эльза
Моранте
- ЛФХудожница
Людовика
Феррарио
- ЭКМонтажёр
Эсмеральда
Калабрия
- ЛБОператор
Лука
Бигацци
- БЛКомпозитор
Баттиста
Лена