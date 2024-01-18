Драматический сериал о женщине, вынужденной скрывать свое происхождение в фашистской Италии, по бестселлеру Эльзы Моранте. В главных ролях Жасмин Тринка и Азия Ардженто. 1938 год. Вдовая учительница начальных классов живет в римском районе Сан-Лоренцо и воспитывает сына-подростка Нино. Наполовину еврейка, она чувствует тревогу, когда Бенито Муссолини объявляет иудаизм врагом фашизма. В 40-м году, возвращаясь вечером домой, Ида становится жертвой насилия — на нее нападает пьяный немецкий солдат. После инцидента женщина беременеет и рожает сына Джузеппе в то время, как Нино находится в молодежном лагере фашистского толка. Вернувшись, он радуется братику, но впоследствии все больше заражается идеологией фашизма и бросает семью, примкнув к итальянской армии. Преданной старшим сыном Иде предстоит пережить ужасы нацистской оккупации вместе с малышом Джузеппе. Какая судьба ждет героев, покажет сериал «Ее история» 2024 года, который на Wink можно смотреть онлайн.

