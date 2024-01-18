Ее история. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Ее история
1-й сезон
8-я серия
8.62024, La Storia
Драма, Военный18+
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Ее история (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Драматический сериал о женщине, вынужденной скрывать свое происхождение в фашистской Италии, по бестселлеру Эльзы Моранте. В главных ролях Жасмин Тринка и Азия Ардженто. 1938 год. Вдовая учительница начальных классов живет в римском районе Сан-Лоренцо и воспитывает сына-подростка Нино. Наполовину еврейка, она чувствует тревогу, когда Бенито Муссолини объявляет иудаизм врагом фашизма. В 40-м году, возвращаясь вечером домой, Ида становится жертвой насилия — на нее нападает пьяный немецкий солдат. После инцидента женщина беременеет и рожает сына Джузеппе в то время, как Нино находится в молодежном лагере фашистского толка. Вернувшись, он радуется братику, но впоследствии все больше заражается идеологией фашизма и бросает семью, примкнув к итальянской армии. Преданной старшим сыном Иде предстоит пережить ужасы нацистской оккупации вместе с малышом Джузеппе. Какая судьба ждет героев, покажет сериал «Ее история» 2024 года, который на Wink можно смотреть онлайн.

Страна
Германия, Италия, Франция
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb