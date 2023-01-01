Двоичный код (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыДвоичный код1-й сезонПочему мы любим мемы, как они появляются и можно ли с помощью юмора управлять людьми?
16+
Сезоны и серии
О сериале
Программа о культуре интернета и о социальных законах и трендах, которые действуют в виртуальном мире. Как интернет позволяет нам общаться с умершими родственниками? Что позволит обезвредить троллей и хейтеров? Кто и зачем придумывает мемы и прочий интернет-фольклор? И почему клипового мышления на самом деле не существует?
