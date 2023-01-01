Двоичный код
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Двоичный код
2023, Двоичный код 1 сезон
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Двоичный код (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Программа о культуре интернета и о социальных законах и трендах, которые действуют в виртуальном мире. Как интернет позволяет нам общаться с умершими родственниками? Что позволит обезвредить троллей и хейтеров? Кто и зачем придумывает мемы и прочий интернет-фольклор? И почему клипового мышления на самом деле не существует?

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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