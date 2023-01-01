Дружба, знакомства и любовь в сети: как работают социальные связи онлайн
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Двоичный код
1-й сезон
Дружба, знакомства и любовь в сети: как работают социальные связи онлайн
2023, Дружба, знакомства и любовь в сети: как работают социальные связи онлайн
ТВ-шоу16+

Двоичный код (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Программа о культуре интернета и о социальных законах и трендах, которые действуют в виртуальном мире. Как интернет позволяет нам общаться с умершими родственниками? Что позволит обезвредить троллей и хейтеров? Кто и зачем придумывает мемы и прочий интернет-фольклор? И почему клипового мышления на самом деле не существует?

Сериал Дружба, знакомства и любовь в сети: как работают социальные связи онлайн 1 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

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