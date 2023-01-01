Клиповое мышление: как нас им пугают и надо ли бояться
Wink
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Двоичный код
1-й сезон
Клиповое мышление: как нас им пугают и надо ли бояться
2023, Клиповое мышление: как нас им пугают и надо ли бояться
ТВ-шоу16+

Двоичный код (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Программа о культуре интернета и о социальных законах и трендах, которые действуют в виртуальном мире. Как интернет позволяет нам общаться с умершими родственниками? Что позволит обезвредить троллей и хейтеров? Кто и зачем придумывает мемы и прочий интернет-фольклор? И почему клипового мышления на самом деле не существует?

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

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