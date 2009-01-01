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Две сестры (сериал, 2009) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
8.62009, Две сестры. Сезон 2. Серия 2
Драмы, Мелодрамы18+
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Сюжет
В уральский город в поисках талантов приезжает известный тренер по фигурному катанию Владимир Лошак, все ученики которого с успехом выступают на международных соревнованиях. Среди юных свердловских фигуристов выделяется 11-летняя рыженькая девочка Варя Демидова. Лошак видит в ней все качества, необходимые для будущей звезды, и уговаривает родителей отпустить начинающую спортсменку в Москву.
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