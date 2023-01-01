Две сестры (сериал, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «Две сестры» — это история двух сестер, Вари и Люси, которых в юности развела жизнь. В конце семидесятых в родной город девочек, Свердловск, приезжает московский тренер, который замечает талант Вари и приглашает ее поехать в Москву. Так начинается новая жизнь Вари, которая будет полна побед и трудностей, любви и разочарований. Между тем Люся остается в родном провинциальном городке и может лишь мечтать о карьере актрисы, ведь родители уже давно за нее решили, что после окончания школы она должна поступить в педагогический институт. Вскоре девушек, как и всю страну, ждут испытания посерьезнее: развал союза, «лихие 90-е», которые навсегда изменят жизнь Вари и Люси. Чтобы узнать, как сложатся судьбы сестер, рекомендуем смотреть онлайн сериал «Две сестры» в хорошем качестве на нашем сайте.



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