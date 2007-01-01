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Две сестры (сериал, 2007) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.62007, Две сестры. Сезон 1. Серия 1
Драма, Мелодрама18+
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О сериале
В уральский город в поисках талантов приезжает известный тренер по фигурному катанию Владимир Лошак, все ученики которого с успехом выступают на международных соревнованиях. Среди юных свердловских фигуристов выделяется 11-летняя рыженькая девочка Варя Демидова. Лошак видит в ней все качества, необходимые для будущей звезды, и уговаривает родителей отпустить начинающую спортсменку в Москву.
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