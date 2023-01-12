WinkСериалыДве сестры1-й сезон9-я серия
Две сестры (сериал, 2007) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
8.72007, Две сестры. Сезон 1. Серия 9
Драма, Мелодрама18+
- 18+45 мин
Две сестры
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+46 мин
Две сестры
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+45 мин
Две сестры
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+45 мин
Две сестры
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+45 мин
Две сестры
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+46 мин
Две сестры
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+45 мин
Две сестры
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+45 мин
Две сестры
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+45 мин
Две сестры
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+45 мин
Две сестры
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+45 мин
Две сестры
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+45 мин
Две сестры
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+45 мин
Две сестры
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+45 мин
Две сестры
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+45 мин
Две сестры
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+45 мин
Две сестры
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
В уральский город в поисках талантов приезжает известный тренер по фигурному катанию Владимир Лошак, все ученики которого с успехом выступают на международных соревнованиях. Среди юных свердловских фигуристов выделяется 11-летняя рыженькая девочка Варя Демидова. Лошак видит в ней все качества, необходимые для будущей звезды, и уговаривает родителей отпустить начинающую спортсменку в Москву.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.3 IMDb