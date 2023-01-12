Две сестры (сериал, 2007) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Две сестры. Сезон 1. Серия 6
В уральский город в поисках талантов приезжает известный тренер по фигурному катанию Владимир Лошак, все ученики которого с успехом выступают на международных соревнованиях. Среди юных свердловских фигуристов выделяется 11-летняя рыженькая девочка Варя Демидова. Лошак видит в ней все качества, необходимые для будущей звезды, и уговаривает родителей отпустить начинающую спортсменку в Москву.

