Две сестры (сериал, 2009) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

В уральский город в поисках талантов приезжает известный тренер по фигурному катанию Владимир Лошак, все ученики которого с успехом выступают на международных соревнованиях. Среди юных свердловских фигуристов выделяется 11-летняя рыженькая девочка Варя Демидова. Лошак видит в ней все качества, необходимые для будущей звезды, и уговаривает родителей отпустить начинающую спортсменку в Москву.

