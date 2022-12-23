Две сестры. Сезон 2. Серия 14
Wink
Сериалы
Две сестры
2-й сезон
14-я серия

Две сестры (сериал, 2009) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

8.72009, Две сестры. Сезон 2. Серия 14
Драма, Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В уральский город в поисках талантов приезжает известный тренер по фигурному катанию Владимир Лошак, все ученики которого с успехом выступают на международных соревнованиях. Среди юных свердловских фигуристов выделяется 11-летняя рыженькая девочка Варя Демидова. Лошак видит в ней все качества, необходимые для будущей звезды, и уговаривает родителей отпустить начинающую спортсменку в Москву.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.3 IMDb