Дублинские убийства (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Детектив с трагическим прошлым и его напарница расследуют убийство, связанное с давним исчезновением детей. «Дублинские убийства» — сериал по бестселлерам Таны Френч.
1985 год. Теплым летним вечером трое детей не вернулись домой из леса. Полиция находит только одного из них — забравшегося на дерево мальчика в окровавленных кроссовках. Он не помнит ничего о том, что случилось с ним и его друзьями. Уцелевшего парнишку зовут Роб Райли. Прошло 20 лет, и теперь он вместе с напарницей Кейси Мэддокс работает детективом в отделе убийств Дублина и никому не рассказывает о прошлом. Но вот в лесу находят мертвой 13-летнюю девочку, и Райли понимает, что подавленные воспоминания могут привести его к виновнику ее смерти.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
КачествоFull HD
Время57 мин / 00:57
Рейтинг
- СГАктриса
Сара
Грин
- КСАктёр
Киллиан
Скотт
- МДАктёр
Майкл
Д’Арси
- ЮОАктёр
Юджин
О’Харе
- ТВАктёр
Том
Вон-Лолор
- МДАктёр
Мо
Данфорд
- ЭОАктриса
Элли
О’Халлоран
- НДАктёр
Ниал
Джордан
- ИКАктёр
Иэн
Кенни
- Актёр
Конлет
Хилл
- Сценарист
Сара
Фелпс
- ТФСценарист
Тана
Френч
- ТБПродюсер
Томми
Балфин
- АГПродюсер
Алан
Гасмер
- ЭГПродюсер
Эд
Гвини
- ТМХудожник
Том
МакКаллаг
- НМХудожница
Неназома
МакНэми
- ДФМонтажёр
Дэн
Фаррелл
- БКОператор
Бенджамин
Кракун
- ФБКомпозитор
Фолькер
Бертельман