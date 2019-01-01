Дублинские убийства (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Детектив с трагическим прошлым и его напарница расследуют убийство, связанное с давним исчезновением детей. «Дублинские убийства» — сериал по бестселлерам Таны Френч.



1985 год. Теплым летним вечером трое детей не вернулись домой из леса. Полиция находит только одного из них — забравшегося на дерево мальчика в окровавленных кроссовках. Он не помнит ничего о том, что случилось с ним и его друзьями. Уцелевшего парнишку зовут Роб Райли. Прошло 20 лет, и теперь он вместе с напарницей Кейси Мэддокс работает детективом в отделе убийств Дублина и никому не рассказывает о прошлом. Но вот в лесу находят мертвой 13-летнюю девочку, и Райли понимает, что подавленные воспоминания могут привести его к виновнику ее смерти.



