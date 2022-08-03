Дублинские убийства. Серия 1
Wink
Сериалы
Дублинские убийства
1-й сезон
1-я серия
8.42019, Dublin Murders
Детектив, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Дублинские убийства (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Детектив с трагическим прошлым и его напарница расследуют убийство, связанное с давним исчезновением детей. «Дублинские убийства» — сериал по бестселлерам Таны Френч.

1985 год. Теплым летним вечером трое детей не вернулись домой из леса. Полиция находит только одного из них — забравшегося на дерево мальчика в окровавленных кроссовках. Он не помнит ничего о том, что случилось с ним и его друзьями. Уцелевшего парнишку зовут Роб Райли. Прошло 20 лет, и теперь он вместе с напарницей Кейси Мэддокс работает детективом в отделе убийств Дублина и никому не рассказывает о прошлом. Но вот в лесу находят мертвой 13-летнюю девочку, и Райли понимает, что подавленные воспоминания могут привести его к виновнику ее смерти.

Чтобы узнать, раскроет ли герой эти преступления, смотрите сериал «Дублинские убийства» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дублинские убийства»