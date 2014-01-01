Другая женщина (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Другая женщина. Серия 4
2014, Другая женщина. Серия 4
Мелодрама

О сериале

Аня и Валера Хохловы поженились в юности по большой любви, прожили вместе семнадцать счастливых лет, помотались по военным гарнизонам, воспитывают двух детей. Идиллия рушится, когда Валера решает уволиться из армии, чтобы заняться бизнесом, и привозит семью в крупный город. На дне рождения мужа Аня с ужасом узнает, что у Валеры есть любовница — яркая и сексуальная Ника, директор рекламного агентства.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
44 мин

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

