Другая женщина (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Аня и Валера Хохловы поженились в юности по большой любви, прожили вместе семнадцать счастливых лет, помотались по военным гарнизонам, воспитывают двух детей. Идиллия рушится, когда Валера решает уволиться из армии, чтобы заняться бизнесом, и привозит семью в крупный город. На дне рождения му�жа Аня с ужасом узнает, что у Валеры есть любовница — яркая и сексуальная Ника, директор рекламного агентства.



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