Другая женщина
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Другая женщина (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Другая женщина 1 сезон
Мелодрамы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Аня и Валера Хохловы поженились в юности по большой любви, прожили вместе семнадцать счастливых лет, помотались по военным гарнизонам, воспитывают двух детей. Идиллия рушится, когда Валера решает уволиться из армии, чтобы заняться бизнесом, и привозит семью в крупный город. На дне рождения мужа Аня с ужасом узнает, что у Валеры есть любовница — яркая и сексуальная Ника, директор рекламного агентства.

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Рейтинг

5.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Другая женщина»

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