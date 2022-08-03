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Другая женщина
1-й сезон

Другая женщина (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, Другая женщина. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Аня и Валера Хохловы поженились в юности по большой любви, прожили вместе семнадцать счастливых лет, помотались по военным гарнизонам, воспитывают двух детей. Идиллия рушится, когда Валера решает уволиться из армии, чтобы заняться бизнесом, и привозит семью в крупный город. На дне рождения мужа Аня с ужасом узнает, что у Валеры есть любовница — яркая и сексуальная Ника, директор рекламного агентства.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Другая женщина»