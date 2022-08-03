Доярка из Хацапетовки 3 (сериал, 2011) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Доярка из Хацапетовки 3. Сезон 1. Серия 14
Доярка из Хацапетовки 3 (сериал, 2011) сезон 1 серия 14

2011, Мелодрама
Мелодрама18+

Провинциальная Золушка Катя вышла замуж за своего прекрасного героя - сперва фиктивно, но затем их отношения переросли в настоящее чувство. Однако дальше их ждало разрушение семьи, ревность, авиакатастрофа, пластические операции ... Во Франции у Кати начинается новая жизнь - она живет счастливо с семьей. Но конкуренты ее свекра пытаются разрушить его бизнес, и он попадает в тюрьму. Чтобы помочь ему, Катя хочет продать свой ресторанный бизнес в Париже, и едет туда. Здесь ее ждут нелегкие беседы с сыном ее бывшего французского мужа, который пытается ее шантажировать и требует денег. Однажды в ее дом проникает преступник и она, защищаясь, бьет злоумышленника по голове и теряет сознание.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
5.3 IMDb