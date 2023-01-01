Домовенок Кузя. Серия 3
Wink
Детям
Домовенок Кузя
1-й сезон
3-я серия

Домовенок Кузя (мультсериал, 1984) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

9.01984, Домовенок Кузя. Серия 3
Мультсериалы0+

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Сюжет

Фильм о том, как девочка Наташа обнаружила в своей квартире домового Кузю, и как он освоил новый для себя уклад городской квартиры.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb