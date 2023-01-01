Домовенок Кузя (мультсериал, 1984) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм о том, как девочка Наташа обнаружила в своей квартире домового Кузю, и как он освоил новый для себя уклад городской квартиры.



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