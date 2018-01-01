Домовенок Кузя (мультсериал, 1984) сезон 1 смотреть онлайн

WinkДетямДомовенок Кузя1-й сезон
Фильм о том, как девочка Наташа обнаружила в своей квартире домового Кузю, и как он освоил новый для себя уклад городской квартиры.
СтранаСССР
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- АЗРежиссёр
Аида
Зябликова
- СТАктриса
Светлана
Травкина
- Актёр
Георгий
Вицин
- ГБАктёр
Григорий
Большаков
- Актёр
Анатолий
Кузнецов
- Актёр
Александр
Леньков
- ЭПАктриса
Элеонора
Прохницкая
- ВБСценарист
Валентин
Берестов
- ТАСценарист
Татьяна
Александрова
- ЕБПродюсер
Е.
Бобровская
- ТММонтажёр
Татьяна
Моргунова
- ЛКОператор
Леонард
Кольвинковский
- СТКомпозитор
Сергей
Томин