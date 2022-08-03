Домовенок Кузя (мультсериал, 1984) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Домовенок Кузя. Серия 1
Домовенок Кузя
1-й сезон
1-я серия

Домовенок Кузя (мультсериал, 1984) сезон 1 серия 1

1984, Домовенок Кузя. Серия 1
Мультсериалы 0+

О сериале

Фильм о том, как девочка Наташа обнаружила в своей квартире домового Кузю, и как он освоил новый для себя уклад городской квартиры.

Страна
СССР
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb