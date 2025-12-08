WinkСериалыДокументальные программы телеканала ТВ Центр2-й сезонСталинградская битва. Контрудар
8.72023, Сталинградская битва. Контрудар
Документальный12+
Документальные программы телеканала ТВ Центр (сериал, 2023) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+26 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 18+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 13Бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 14Бесплатно
- 12+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 15Бесплатно
- 12+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 16Бесплатно
- 16+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 17Бесплатно
- 16+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 18Бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 19Бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 20Бесплатно
- 18+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 21Бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 22Бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 23Бесплатно
- 18+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 24Бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 25Бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 26Бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 27Бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 28Бесплатно
- 18+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 29Бесплатно
- 18+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 30Бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 31Бесплатно
- 18+42 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 32Бесплатно
- 18+43 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 33Бесплатно
- 18+41 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 34Бесплатно
- 18+41 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 35Бесплатно
- 18+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 36Бесплатно
- 18+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 37Бесплатно
- 18+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 38Бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 39Бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 40Бесплатно
- 18+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 41Бесплатно
- 18+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 42Бесплатно
- 18+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 43Бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 44Бесплатно
- 18+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 45Бесплатно
- 18+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 46Бесплатно
- 18+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 47Бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 48Бесплатно
- 18+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 49Бесплатно
- 18+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 50Бесплатно
- 18+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 51Бесплатно
- 18+39 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 52Бесплатно
- 18+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 53Бесплатно
- 18+40 мин
Документальные программы телеканала ТВ Центр
Сезон 2 Серия 54Бесплатно
О сериале
Со дня легендарной победы Красной Армии в Сталинградской битве минуло 80 лет. Однако больше половины документов, проливающих свет на события самого кровопролитного сражения Второй мировой войны, всё ещё засекречены. До сих пор многим неясно, как Гитлеру удалось так стремительно продвинуться к Волге и почему это наступление стало неожиданным для советского командования. Авторы фильма с помощью эксклюзивных интервью с участниками битвы, историками и экспертами попытались ответить на эти и многие другие вопросы.