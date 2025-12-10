Евгений Леонов. Зигзаги удачи
2-й сезон
Евгений Леонов. Зигзаги удачи
8.72015, Евгений Леонов. Зигзаги удачи
Документальный18+

Документальные программы телеканала ТВ Центр (сериал, 2015) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Евгений Леонов был одним из самых любимых актёров отечественного кино. Он почти не пользовался гримом, не менял интонацию в кадре, но при этом был блистательным актёром-лицедеем. Почему обожаемый всей страной актёр хотел уйти из профессии? Как Леонов оказался в клетке с тиграми? Из-за чего произошёл грандиозный конфликт между артистом и главным режиссёром театра имени Маяковского Андреем Гончаровым? Кем была Ванда Стоилова для Евгения Леонова? На какие жертвы актёр мог пойти ради семьи?

Россия
Документальный
39 мин / 00:39

