Документальные программы телеканала ТВ Центр (сериал, 2023) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Хроники перелома. Горбачев против Политбюро
Документальные программы телеканала ТВ Центр
2-й сезон
Документальный16+

Михаил Горбачёв. Его решения на высшем в стране посту изменили историю. Но каким образом скромному сельскому пареньку из Ставрополья удалось взобраться на политический Олимп? Какую роль в его карьере сыграл шеф КГБ Юрий Андропов? Что за кланы боролись за власть в Политбюро при умирающем Черненко? Кто и с какой целью стал таинственным покровителем Горбачёва? И что помогло самому молодому члену Политбюро переиграть опытных партаппаратчиков?

