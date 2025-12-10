Группа "А". Без грифа "секретно"
Wink
Сериалы
Документальные программы телеканала ТВ Центр
2-й сезон
Группа "А". Без грифа "секретно"
8.72015, Группа "А". Без грифа "секретно"
Документальный18+

Документальные программы телеканала ТВ Центр (сериал, 2015) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Спецподразделение "Альфа" появилось ещё в 1974 году, по приказу главы КГБ Юрия Владимировича Андропова, когда ни о каких терактах в Советском Союзе широкая общественность ещё и не знала. Долгое время это подразделение было одной из самых засекреченных структур КГБ. Перед бойцами ставились задачи особой важности. Теперь можно приоткрыть завесу тайны. Настоящее боевое крещение "Альфа" получила в 1979 году во время штурма дворца Хафизуллы Амина в афганском Кабуле. Занималась группа антитеррора и обеспечением безопасности Олимпиады-80 в Москве. Спустя годы, в сентябре 2004-го, бойцы "Альфы" участвовали в освобождении захваченных террористами детей. Какими навыками надо обладать, чтобы стать членом этого братства? Как родные и близкие альфовцев реагируют на их постоянные "командировки"? И как спецподразделение работает в наши дни?

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг